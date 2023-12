Den nye loven om pressefrihet ble foreslått i fjor som følge av økende press på mediene i land som Ungarn og Polen.

Under forhandlingene om loven er flere land, blant dem Frankrike, blitt kritisert for å ville åpne for at myndighetene kunne spionere på journalister hvis den nasjonale sikkerheten var truet.

Men i den nye loven er det ikke åpnet for slike unntak, og den tyske parlamentarikeren Sabine Verheyen som loste lovforslaget gjennom EU-parlamentet, sier at overvåking av journalisters PC-er og telefoner kun er mulig etter en rettsordre og i tilfelle alvorlig kriminalitet.

– Ikke for hva som helst de kaller nasjonal sikkerhet, sier hun.

Loven trer i kraft når den er vedtatt av EU-parlamentet og medlemslandene.