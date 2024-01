23 år gamle Mohammad Ghobadloo var dømt til døden for drap på en politimann og for å ha skadd fem andre da han kjørte på dem under en av de mange demonstrasjonene mot regimet i landet i kjølvannet av dødsfallet til en ung kvinne for halvannet år siden. Han er den niende aktivisten som er blitt henrettet siden protestene startet.

Fredsprisvinner Narges Mohammadi, som sitter fengslet i Evin-fengselet, kunngjorde planene om sultestreiken i en innlegg på Instagram tirsdag.

– Kvinnelige politiske fanger i Evin skal starte en felles sultestreik på torsdag i protest mot de seneste henrettelsene og ber om at henrettelsene må stanse, står det i innlegget.

– Nyheten om henrettelsen av den unge iraneren har utløst en bølge av sinne og protester i samfunnet, står det videre.