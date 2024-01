Garibasjvili er medlem av partiet Georgisk drøm, som ble etablert av den styrtrike forretningsmannen Bidzina Ivanisjvili – en mann som Garibasjvili har hatt et tett samarbeid med.

Ifølge georgiske medier overtar Irakli Kobakhidze statsministerposten. Han er i dag partileder i Georgisk drøm.

Garibasjvili har vært statsminister i to omganger: Første gang fra 2013 til 2015, før han ble statsminister igjen i 2021.

Opposisjonen mener han har vært for russiskvennlig og kritisert ham for ikke å ha gjennomført reformer som trengtes for at Georgia skulle få status som ett av EUs søkerland.

Selv har han ment at han har ført en balansert politikk både mot Russland og EU.