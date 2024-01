Tiltakene presenteres onsdag.

Ifølge Politico ønsker EU å beskytte sine «kronjuveler», som robotteknologi, bioteknologi og romfartsteknologi, fra Kina og andre.

EU har styrket sitt handelsvern for å håndtere det som de anser som trusler mot europeisk sikkerhet, i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og spenninger i den globale handelen.

EU har allerede foreslått nye regler som de mener trengs for å holde EU konkurransedyktig i den globale overgangen til ren energi – og med tanke på å hente mer produksjon til Europa.

Vil ikke være avhengig av Kina

Krigen i Ukraina og klimaendringene har gjort at europeiske land tvinges til å finne alternative energikilder. Særlig har behovet vært påtrengende for å finne alternativer til russisk gass. Nå ønsker EU å unngå en tilsvarende avhengighet til Kina, som dominerer produksjonen av grønn teknologi og sitter på de nødvendige råvarene.

Ifølge et utkast som nyhetsbyrået AFP har lest, settes tiltakene inn for å håndtere «trusler mot EUs sikkerhet, samtidig de sikrer at EU forblir en meget attraktivt sted for forretninger og investeringer».

Tiltakene innebærer blant annet styrket gjennomgang av direkteinvesteringer fra utenlandske aktører. I tillegg kommer koordinering av eksportkontroll, fremming av utvikling av teknologi til både militær og sivil bruk og styrking av sikkerhet rundt forskning.

Men ikke alle medlemsland støtter EU-kommisjonens tiltak. Ungarns utenriks- og handelsminister Peter Szijjarto uttalte tirsdag at landet ikke støtter tanken om å skille østlige og vestlige økonomier.

Praktiske problemer

De utvidede EU-tiltakene kan bli vanskelig å gjennomføre, for eksport- og investeringskontroll er områder som medlemslandene anser som sine interne anliggender.

Til nyhetsbyrået Reuters uttaler en ikke navngitt EU-diplomat følgende:

– Dette er en kinkig sak, som kan ta tid å få satt i verk. Gjennomføringen blir vanskelig. Men dette er den geopolitiske virkeligheten.

Her hjemme ble det oppmerksomhet rundt temaet da selskapet Bergen Engines skulle selges til et russiskkontrollert selskap i 2021. Regjeringen grep inn og stanset avtalen med henvisning til sikkerhetspolitikk på grunn av Bergen Engines' leveranser til Forsvaret.

Hendelsen førte til innstramminger i loven om nasjonal sikkerhet.