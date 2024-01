Dame Jenny Harries, professor og leder for byrået for helsesikkerhet, advarte fredag mot spredning og sa at meslinger opptrer stadig oftere i deler av samfunnet med lav vaksinasjonsdekning.

Hun oppfordret foreldre innstendig til å sjekke om barna deres er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder.

Vaksinedekningen i Storbritannia er jevnt over for nedadgående, men bekymringen nå gjelder særlig enkelte bydeler i London og industriområdene i West Midlands.

Tall som ble sluppet tidligere denne uken, viser 198 bekreftede tilfeller og 104 sannsynlige tilfeller av meslinger i West Midlands i perioden oktober 2023 – januar 2024. Fire femdeler av de bekreftet smittede bodde i Birmingham, mens 8 prosent ble funnet i Coventry.

Dame Jenny Harries sa fredag til BBCs Radio 4 at folk flest synes å ha glemt hva meslinger er. Smittede barn kan hangle en uke eller to med symptomer som utslett, høy feber og ørebetennelse. Viruset som forårsaker meslinger er svært smittsomt.

Men meslinger kan også føre til alvorlige komplikasjoner, sykehusinnleggelse og i noen tilfeller død.

Harries sier at myndighetene ønsker seg en dekningsgrad på 95 prosent, men at gjennomsnittet nå er nede i 85 prosent, sågar helt nede på 70-tallet i deler av West Midlands.