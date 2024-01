Smith har forsøkt å få amerikansk rettsvesen til å stanse henrettelsen, men onsdag avviste høyesterett saken.

– Senere i dag skal Kenneth Smith kveles til døde av delstaten Alabama i USA. For første gang skal en mann henrettes ved å tvinges til å puste inn ren nitrogen, skriver generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, i en epost til NTB torsdag.

– Både FN-eksperter og andre mener dette kan sammenlignes med tortur, likevel mener myndigheter og domstoler i USA at dette er akseptabelt, sier Egenæs videre.

FNs høykommissær for menneskerettigheter er også sterkt kritisk til at Smith skal henrettes med en metode som ikke er testet. Smith risikerer å bli utsatt for «grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling, og til og med tortur», skrev OHCHR i en uttalelse tidligere i januar.

Tidligere mislykket henrettelsesforsøk

Henrettelsen er planlagt å finne sted klokka 18 amerikansk tid i et fengsel i byen Atmore, melder nyhetsbyrået Reuters. Det vil si klokka 1 natt til fredag norsk tid.

Formelt har myndighetene et vindu fra midnatt torsdag til fredag morgen klokka 6 for å gjennomføre henrettelsen.

Kenneth Smith ble i 2022 forsøkt henrettet med giftsprøyte. Men forsøket mislyktes og henrettelsen ble stanset. Det førte til at delstaten startet en gjennomgang av dødsstraffprosedyrene.

Smith har argumentert med at han ble påført et alvorlig traume da han overlevde den første henrettelsen, og at en ny henrettelse bryter med grunnlovens bestemmelse om at man skal beskyttes mot grusomme og uvanlige straffemetoder.

Mener det er menneske-eksperiment

Alabama har i flere år jobbet for å bruke nitrogengass som henrettelsesmetode. I 2018 ble den godkjent i delstaten. Også Oklahoma og Mississippi har godkjent metoden, men uten å ta den i bruk.

Mens kritikerne mener at metoden er et eksperiment på mennesker, mener tilhengerne at det er den mest humane henrettelsesmetoden som noensinne er funnet opp.

Smith skal etter planen få en maske over hodet og tvinges til å puste inn ren hydrogen. Mangelen på oksygen fører til tap av bevissthet og død ved kvelning.