– Min første oppgave blir å stoppe konflikten med Ukraina, og deretter gjenopprette normale bånd mellom Russland og Vesten, sier Boris Nadezjdin til BBC.

Han har bakgrunn som lokalpolitiker i mer enn tre tiår og har blitt sett på som en tidligere alliert av Putins regime, der Nadezjdins kritikk av Kreml så langt har blitt tolerert.

Nadezjdin sier selv at han har kritisert Putin de siste ti årene.

– Han har praktisk talt ødelagt det moderne Russlands nøkkelinstitusjoner. Min oppgave blir å gjenopprette disse institusjonene, sier utfordreren.

Nadezjdin sier at han har samlet inn mer enn de 100.000 underskriftene som trengs for å stille som kandidat til presidentvalget. Han tror derfor at han får grønt lys til å delta, selv om ubekreftede kilder ifølge BBC sier at kandidater som er krigsmotstandere, kommer til å bli utestengt.

Nadezjdin innser imidlertid at det er usannsynlig at han kan vinne presidentvalget.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier at Nadezjdin ikke blir sett på som noen rival og at han får stille som kandidat dersom han oppfyller betingelsene.