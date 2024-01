Etter en telefonsamtale mellom de to lederne fredag uttalte Biden at Netanyahu ikke motsetter seg alle tostatsløsninger. Det finnes flere muligheter for en slik løsning, sa Biden. Lørdag avviste Netanyahu dette.

– Jeg vil ikke gå på akkord med full israelsk kontroll over hele territoriet vest for Jordan. Dette er i strid med en palestinsk stat, skriver han på X/Twitter.

Torsdag sa den israelske statsministeren at tostatsløsningen er uaktuell. Han har tidligere hevdet at han ikke er motstander av en tostatsløsning, selv om partiet hans, høyrepartiet Likud, har programfestet at de ikke støtter etablering av en palestinsk stat.