Bakgrunnen for saken er mistanke om at en gruppe UNRWA-ansatte medvirket under angrepet på Israel 7. oktober i fjor. Som følge av dette har USA, Canada, Australia og Italia inntil videre stanset sin støtte til FN-organisasjonen.

Noen stans i den norske støtten blir det imidlertid ikke, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

– Situasjonen for befolkningen i Gaza er katastrofal, og UNRWA er den viktigste humanitære organisasjonen der, sier han i en uttalelse til NTB.

– Norge fortsetter vår støtte til det palestinske folk, også gjennom UNRWA. Internasjonal støtte til Gazas befolkning er nå mer nødvendig enn noensinne, legger han til.

Eide legger til at meldingene om at UNRWA-ansatte skal ha vært involvert i angrepet på Israel 7. oktober, er dypt opprørende. Norge stiller seg positiv til UNRWAs gransking av saken.