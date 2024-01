Ifølge avisen The New York Times vil Scott opplyse om dette senere fredag. Også nyhetsbyrået AP melder om Scotts beslutning.

Scott, som er den eneste svarte senatoren i Det republikanske partiet, kunngjorde sitt kandidatur i mai i fjor. Men meningsmålingene ga aldri 58-åringen stor uttelling for de store beløpene han brukte i valgkampen.

Da han ga opp i november, sa han at han ikke ville gi sin støtte til noen av de øvrige kandidatene, men har nå ombestemt seg, ifølge The New York Times.

Trump vant denne uka Republikanernes nominasjonsvalg i Iowa med klar margin, men får trolig større motstand under tirsdagens nominasjonsvalg i New Hampshire.