– Ungarn er klar til å delta i løsningen til de 27 EU-landene dersom det blir garantert at vi hvert år vil bestemme om vi skal sende disse pengene eller ikke, blir Orban sitert på i Le Point.

– Og denne årlige beslutningen må ha samme rettslige grunnlag som nå: Det må være enstemmig, fortsetter han.

På toppmøtet i desember la Orban ned veto mot å bevilge 50 milliarder euro til Ukraina over en fireårsperiode. Torsdag samles lederne for EU-landene til et ekstraordinært toppmøte om Ukraina-støtten.

Orbans kommentar kommer dagen etter at en av hans rådgivere sa at Ungarn er åpen for å bruke EU-budsjettet til den foreslåtte Ukraina-pakken.