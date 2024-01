Den formelle godkjenningen skjedde da Erdogan torsdag kveld signerte vedtaket nasjonalforsamlingen gjorde tidligere i uken. Et overveldende flertall i forsamlingen ga tirsdag kveld grønt lys til svenskene med 287 mot 55 stemmer. Fire representanter avsto fra å stemme.

Dermed er det bare Ungarns godkjenning som gjenstår før Sverige kan tas opp som medlemsland nummer 32 i den transatlantiske forsvarsalliansen.

– Milepæl

– En avgjørende milepæl på veien mot fullverdig medlemskap, skriver Sveriges statsminister Ulf Kristersson på X/Twitter og ønsker den tyrkiske ratifiseringen velkommen.

Alle medlemslandene må godkjenne nye medlemmer før de kan tas opp i Nato.

Da alliansefrie Sverige og Finland søkte begge medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina i full skala for snart to år siden. Tyrkia stilte en rekke krav til de to landene og har lenge slept beina etter seg i godkjenningen av den svenske søknaden. Finland ble formelt innlemmet i Nato i april i fjor.

Jagerfly

Ungarn har også satt seg på bakbeina i prosessen, men etter at Tyrkias folkevalgte sa ja på tirsdag, har Ungarns statsminister Viktor Orban oppfordret sitt lands nasjonalforsamling til å gjøre det samme så fort som mulig.

Underveis har Erdogan satt godkjenning av et salg av F-16-fly fra USA til Tyrkia som en betingelse for å gi Sverige tommelen opp. Overfor Ungarn kan et annet jagerfly – nærmere bestemt 14 svenske Gripen – bli et ess i ermet for Kristersson, sier forsker og Ungarn-kjenner Anders Blomqvist.

– Ettersom Ungarn leaser disse flyene, kunne den svenske regjeringen legge press ved å si at vi trenger dem så de kan gis til Ukraina. Det ville vært en symbolsk nesestyver for Orban, sier Dahlqvist, som er forsker ved universitetet i Uppsala.

Nevnt av ministre

Avtalen ble nevnt da utenriksminister Tobias Billström snakket med pressen etter en lang debatt i Riksdagen tirsdag.

– Sverige og Ungarn har mye til felles, blant annet 180 svenske selskaper som er aktive i Ungarn og selvfølgelig samarbeidet om Gripen, som går langt tilbake og er et viktig spørsmål, sa ministeren.

Statsministeren Kristersson tok det også opp da han svarte på Orbans invitasjon til Budapest for å «forhandle» om Nato-søknaden.

Dahlqvist tror likevel ikke regjeringen vil bruke Gripen-flyene til å legge press på Ungarn.

– Jeg tror de har valgt en linje der de heller vil la andre gå inn og legge press på Ungarn.