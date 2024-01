Som følge av angrepene i Rødehavet har USA og Storbritannia gjennomført fire angrep på houthiene i Jemen, mens flere rederier har omdirigert skipene sin til den lange ruta rundt Kapp det gode håp.

Kina understreker at området er en «viktig internasjonal handelsrute for gods og energi».

– Vi ber om en slutt på trakasseringen av sivile fartøyer slik at global produksjon, forsyningskjedene og internasjonal handel kan gå sin gang sømløst, sier talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Mao Ning.

Han viste til at spenningen i Rødehavet er nært forbundet med krigen mellom Israel og Hamas, og at det viktigste er å få slutt på krigen i Gaza før den kommer ut av kontroll.

I et intervju fredag lovte en talsmann for houthiene at kinesiske og russiske skip kan ferdes trygt gjennom Rødehavet.

– Alt farvannet rundt Jemen er trygt så lenge skipene ikke har forbindelse til visse land, sa talsmannen Mohammed al-Bukhaiti.