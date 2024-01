Sullivans skriver på X/Twitter at Sverige vil gjøre Nato sikrere og «sterkere».

Uttalelsen kommer kort tid etter at et overveldende flertall i nasjonalforsamlingen stemte for å slippe Sverige inn i den transatlantiske forsvarsalliansen. Etter tirsdagens vedtak, er det bare president Recep Tayyip Erdogans signatur som mangler før Tyrkias godkjenning er formelt på plass.

Ungarn – som sammen med Tyrkia har stukket kjepper i hjulene for den svenske søknaden – er nå det siste Nato-landet som ikke har gitt grønt lys for svensk medlemskap.