– 12. november rundt klokken 23.58 møtte agentene på tre personer som knuste et vindu på en parkert, offentlig eid bil uten passasjerer, sier talsperson for livvakttjenesten, Anthony Guglielmi, i en uttalelse.

– Under denne hendelsen avfyrte en agent et tjenestevåpen, og det antas at ingen ble truffet, fortsatte han, og la til at de mistenkte rømte fra stedet.

Ifølge amerikanske medier tilhørte bilen vakttjenesten som passer på Naomi Biden, president Joe Bidens 29 år gamle barnebarn. Det er ikke kjent om hun var i nærheten da hendelsen fant sted i det velstående Georgetown-området.