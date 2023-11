Kuttet var begrunnet i et ønske om å redusere støyen ved flyplassen.

En talsperson for det nederlandske samferdelsdepartementet sier at avgjørelsen om å droppe planen har blitt formidlet til nasjonalforsamlingen. Amerikanske myndigheter hadde motsatt seg kuttet, og EU sa tidligere tirsdag at de skulle vurdere om det var i tråd med deres regler.

Planen, lagt fram av den nederlandske regjeringen i september, skulle kutte antallet flyginger til 452.500 per år. Det tilsvarte et kutt på 10 prosent sammenlignet med 2019-nivået.

Schiphol er en av europas største flyplasser.