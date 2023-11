Oppskytingen kom 24 timer etter en annen militæroperasjon med droner mot de samme israelske målene, sier en talsperson for Houthi-bevegelsen tirsdag.

Ifølge ham vil bevegelsen ikke nøle med å beskyte israelske skip i Rødehavet eller noe annet sted.

Houthi-bevegelsen, som kontrollerer store deler av Jemen og støttes av Iran, har hevdet flere slike angrep mot Israel den siste tiden.

Den israelske hæren meldte tidligere i november at de har utplassert krigsskip i Rødehavet. Meldingen kom dagen etter at Houthi-bevegelsen oppga at de hadde gjennomført et rakett- og droneangrep mot Israel.