«Statsministeren er ansvarlig for aktivt å identifisere saker som krever oppmerksomhet fra hans kontor og, om nødvendig, hans inngripen,» heter det i en rapport laget av en regjeringskommisjon.

Titusenvis av mennesker hadde samlet seg på fjellet Har Meron nord i Israel i april 2021 for en årlig pilegrimsreise.

På vei inn til graven til den anerkjente rabbineren Shimon Bar Yochai ble det trangt i en smal tunnel, noe som førte til at 45 menn ble kvalt eller trampet i hjel. Blant dem var det 16 mindreårige.

Rapporten viser at fra 2008 og fram til tragedien ble statsministerens kontor ved flere anledninger varslet om potensielle farer forårsaket av høy trafikk rundt graven. Netanyahu satt ved makten i tolv av disse årene.

«Netanyahu visste at Rashbis gravsted hadde vært dårlig tatt vare på i årevis og at dette kunne utgjøre en risiko for antall besøkende på stedet», står det i rapporten.