– Først fikk vi ikke lov til å leie et begravelseslokale for å ta farvel med Aleksej. Nå som bare en begravelsesgudstjeneste skal finne sted i kirken, opplyser begravelsesagenter at ikke én eneste likbil går med på å frakte liket dit, skriver Kira Jarmysj på X/Twitter.

Hun forteller også at ukjente folk ringer rundt og truer likbilselskapene for å få dem til å ikke ta oppdraget.

Straffeleiren der Navalnyj satt fengslet, kunngjorde 16. februar at den profilerte russiske regimekritikeren var død. På dødsattesten står det at 47-åringen døde av naturlige årsaker. Både familien hans og vestlige ledere har lagt ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.