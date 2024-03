To tidligere forsøk har endt i spektakulære eksplosjoner, men selskapet har valgt å prøve og feile for å fremskynde utviklingen.

– Den tredje testflygingen av Starship kan starte allerede 14. mars i påvente av godkjenning fra myndighetene, skriver SpaceX på X/Twitter, meldingstjenesten som også eies av Musk.

I en uttalelse på selskapets nettsted heter det at raketten, som skal skytes opp i Texas, skal lande i Indiahavet.

Den siste testoppskytningen av Starship fant sted i november 2023. Bæreraketten eksploderte da over Mexicogolfen, mens Starship eksploderte i verdensrommet.

Starship er et ubemannet romfartøy som er bygd for langturer i verdensrommet. Raketten måler 121 meter og er den største og kraftigste raketten som noensinne er bygget. Målet er at den en gang kan sende mennesker til månen og Mars.