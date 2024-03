Flere hundre tsjekkere og en håndfull ukrainere jobber nå døgnet rundt for å forvandle en rekke eldre bygninger i Sternberk øst i Tsjekkia til et knutepunkt for levering av våpen og ammunisjon til Ukraina.

Initiativet er en del av Europas innsats for å gi Ukraina mer våpen og ammunisjon for å klare å stå imot den russiske framrykkingen.

Sjefen for det nederlandske militæret, general Onno Eichelsheim, understreker at det haster å få større europeiske leveranser til Ukraina, som de siste månedene har blitt presset tilbake av russiske styrker i det østlige og sørlige Ukraina.

– Vi må få opp farten

– Vi må levere mer, og vi må gjøre det raskere, uttalte Eichelsheim til nyhetsbyrået Reuters under et besøk til Sternberk-anlegget, som eies av den tsjekkiske private våpenprodusenten Excalibur Army.

Det Ukraina har aller mest bruk for, er artilleriammunisjon.

EU, sammen med andre vestlige allierte, lanserte i mars i fjor et initiativ for å levere én million artillerigranater til Ukraina innen tolv måneder. Men ett år senere har de bare levert litt over halvparten. Årsaken er blant annet utilstrekkelig produksjonskapasitet.

Tsjekkia med sentral rolle

Den tsjekkiske regjeringen har spilt en sentral rolle i forsøket på både å skaffe finansiering blant partnerne og i å utarbeide avtaler med forsvarsindustrien.

– Nederland har også vært svært aktiv de siste månedene med å prøve å få opp produksjonen av artillerigranater, opplyser oberst Simon Wouda, sjef for Nederlands Ukraina Taskforce.

– Det første partiet skal være klart innen fire måneder, og det er en veldig konservativ beregning. Det andre partiet kan absolutt leveres i andre halvdel av dette året, opplyser Wouda.

Han forteller at arbeidet også er i gang for å sikre ytterligere kontrakter med Excalibur Army – som er en del av den privateide tsjekkiske gruppen CSG – for å kjøpe 155 mm artillerigranater, som passer til artillerivåpen som Nederland leverer.

Vil sikre jevn tilførsel

Den tsjekkiske gruppen produserer både våpen og kjøretøyer og skaffer stridsvogner, artilleri og granater fra hele verden, som de deretter gjennomgår for bruk i Ukraina.

Nederland har jobbet med Tsjekkia for å skaffe så mye 155-millimeter artilleriammunisjon som mulig for Ukraina. Wouda sier Nederland ønsker å garantere en jevn tilførsel av ammunisjon som en del av sikkerhetsavtalen som nylig ble inngått mellom den nederlandske statsministeren Mark Rutte og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Nederland og andre land har lovet å finansiere rundt 800.000 artillerigranater som skal leveres gjennom Tsjekkia.

Wouda opplyser at koalisjonsmedlemmer som finansierer de kortsiktige kjøpene, inkluderer blant annet Storbritannia, Canada, Danmark, Tsjekkia og USA.

– Til sammen har vi også funnet muligheter for å skaffe ammunisjon i land utenfor Europa, forteller han uten å ville si hvilke land dette gjelder.

Blitt svekket

Ukraina er den siste tiden blitt svekket på grunn av mangel på ammunisjon. Mangelen på ammunisjon skyldes delvis at viktig amerikansk våpenhjelp har uteblitt på grunn av krangling i Kongressen.

Vestlige produsenter har økt produksjonen for å møte den uventede økningen i etterspørselen. Det er nå ventet at den årlige produksjonen fra hele EU vil nå 1,4 millioner granater innen utgangen av 2024. Produksjonen var på rundt 500.000 for et år siden.

For hver granat Ukraina skyter langs frontlinjen, skyter Russland mellom fem og seks, ifølge tjenestemenn og forsvarsanalytikere. Denne ubalansen begrenser Ukrainas evne til å stå imot russiske angrep, samt å gi dekning for egne soldater.

Russland har økt våpenproduksjonen og kan opprettholde en mye høyere skuddtakt enn Ukraina, men vestlige eksperter sier at Moskva også står overfor noen begrensninger. Russland har henvendt seg til Nord-Korea for å styrke sine ammunisjonsforsyninger.

Må økes

– Ammunisjonsforsyningen til Ukraina må helt klart økes hvis de skal ha en sjanse til å snu krigen, skrev analytikerne Franz-Stefan Gady og Michael Kofman i en forskningsartikkel for International Institute for Strategic Studies tidligere i år.

– Ukraina trenger rundt 75.000–90.000 artillerigranater per måned for å opprettholde krigen defensivt, og mer enn det dobbelte – 200.000–250.000 – for en større offensiv.

Analytikerne pekte på at det er en utfordring for Ukrainas støttespillere å øke produksjonen av artilleriammunisjon og luftvern i tilstrekkelig grad. Problemstillingen diskuteres i EU.

Videosamtale denne uka

Frankrikes president Emmanuel Macron har invitert utenriks- og forsvarsministre fra Ukrainas viktigste allierte, i tillegg til Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, til en videosamtale torsdag denne uka.

Samtalen har som mål å vise en samlet front og komme med konkrete forslag for å øke støtten til Ukraina, blant annet ved å se på måter for å framskynde både levering av artilleriammunisjon og produksjonen av den.

Ukrainas behov strekker seg for øvrig utover artilleriammunisjon. Ukraina ønsker å styrke luftforsvaret og trenger mer utstyr langs frontlinjene for å matche Russlands overlegne ressurser. Senere i år forventes amerikanske F-16 jagerfly å bli levert til Ukraina fra Danmark og Nederland. Nederlenderne er også en del av en gruppe som leverer avanserte droner som er i stand til å angripe dypere inn i russisk-kontrollert territorium.