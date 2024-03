Szijjarto la onsdag kveld ut et bilde fra flyplassen i Budapest, hvor han kan sees gå ut av en bil med en koffert under armen. Han skriver også «bare noen timer til Sverige blir med i Nato» og «ratifikasjonsdokumentet er snart på vei», etterfulgt av en emoji med svensk flagg.

Litt over klokken fire natt til torsdag norsk tid la Szijjarto ut et nytt innlegg der han skriver at han har landet i Washington.

Onsdag satte Sveriges statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Tobias Billström seg på flyet til Washington for å signere Nato-dokumentene. De må av formelle årsaker arkiveres i USA.

Sverige blir formelt medlem i Nato fra det øyeblikket papirene fra Ungarn og Sverige er innlevert og arkivert i USA.

Sverige måtte vente lenger på Nato-medlemskapet enn noen hadde trodd på forhånd. Landet søkte om medlemskap sammen med Finland våren 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, men prosessen for å bli medlem har blitt trenert av Tyrkia og Ungarn fram til i vinter.