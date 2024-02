– Et overveldende flertall av russere støtter den militære spesialoperasjonen, sa Russlands president Vladimir Putin i innledningen av sin årlige tale om rikets tilstand.

Han benyttet flere anledninger til å hylle alle som kjemper for Russland. Dertte høstet flere runder med full applaus fra salen, der russiske folkevalgte og militære ledere fulgte med.

Videre i talen sa Putin at Vesten forsøker å svekke Russland fra innsiden. Samtidig sa han at Russland er klare for samtaler med USA, men understreket at de ikke vil la seg tvinge inn i slike samtaler. Han nevnte at de var åpne for samarbeid med USA om «strategisk stabilitet».

Truet på nytt med atomvåpen

Han sa også at den vestlige delen av Russland må bli «tilstrekkelig beskyttet» når Nato utvider østover med svenske og finske Nato-medlemskap.

Nato-styrker er «klare for å angripe våre områder», hevdet han før han advarte om hva et slikt angrep vil innebære.

– De må forstå at vi også har våpen, våpen som er i stand til å bekjempe dem på deres egne områder, sa Putin, som også understreket at noe slikt vil kunne utløse bruk av atomvåpen.

– Forstår de ikke det?, spurte han.

Han sa også at vestlige land er ute etter å svekke Russland fra innsiden, at vestlige land anser seg som overlegne og at russofobi blender dem.

– Uten Russland blir det ikke grunnleggende fred i verden, sa Putin.

Talen vises på russiske kinoer

Dette er Putins 19. tale om rikets tilstand. Talen skjer kun to drøye uker i forkant av det kommende presidentvalget, hvor Putin er ventet å bli gjenvalgt. Talen blir også vist i kinoer rundt om i Russland, noe som skal være første gang, ifølge BBC.

Talen skulle opprinnelig begynne klokken 10 norsk tid, men Putin kom spaserende ut til full applaus og fanfare klokken 10.14.

Flere vestlige journalister har blitt invitert til å dekke talen. De får ikke sitte i selve salen, men i et pressesenter i samme bygg, ifølge BBCs reporter som er til stede.