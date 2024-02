– USA støtter Moldovas suverenitet og territoriale integritet innen sine internasjonalt anerkjente grenser fullt ut, sier utenriksdepartementets talsperson Matthew Miller.

Separatistmyndighetene vil be russiske myndigheter om å «innføre tiltak for å beskytte Transnistria i møte med økt press fra Moldova», het det i et vedtak som ble gjort onsdag.