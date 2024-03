Skipet, som har kunstgjødsel i lasten, fikk store skader i angrepet 18. februar og mannskapet ble evakuert. Siden har det drevet i Rødehavet.

I forrige uke ble det meldt at skipet var i ferd med å synke, noe det nå har gjort, ifølge Jemens eksilregjering.

Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Rubymar er registrert i Storbritannia og ble operert av libanesiske Blue Fleet Group. En talsmann for operatøren opplyste tidligere i uka at det lekket drivstoff og at planen var å slepe det til Jeddah i Saudi-Arabia.

Houthiene i Jemen har de siste ukene angrepet en rekke skip i Rødehavet og har varslet opptrapping dersom ikke de israelske angrepene på Gazastripen stanser.

Houthiene kontrollerer store områder i Jemen, mens landets internasjonalt anerkjente regjering oppholder seg i eksil i Riyadh i Saudi-Arabia.