Dørene til valglokalene åpnet klokken 2 natt til tirsdag norsk tid. Dørene skulle stenge to timer senere.

Det er ventet at ekspresident Trump kommer til å vinne lett over de to utfordrerne. Det viser også en prognose fra Edison Research.

Florida-guvernør Ron DeSantis og tidligere FN-ambassadør og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley kniver om andreplassen.