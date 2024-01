Raketten ble skutt mot fartøyet USS Laboon, står det i en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) natt til mandag.

Hendelsen førte verken til skader på mennesker eller materielle ødeleggelser, ifølge Centcom.

USS Laboon patruljerer i den sørlige delen av Rødehavet for å ivareta sikkerheten for sivil skipsfart, som siden krigen brøt ut mellom Israel og Hamas 7. oktober, har blitt gjenstand for flere rakett- og droneangrep fra den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen.

Houthiene har sagt at de angriper kommersiell skipsfart i Rødehavet for å vise støtte til Hamas og palestinerne.