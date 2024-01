De to savnede soldatene er medlem av spesialstyrken Navy SEALs. De deltok i en aksjon for å borde og ta kontroll over et fartøy som var på vei til Somalia med rakettdeler fra Iran om bord, ifølge en amerikansk militærkilde.

Båten som skulle bordes, var en seilbåt, en såkalt dhow. Ifølge den amerikanske kilden skulle lasten om bord, som både omfattet rakettmotorer og stridshoder, overføres til en annen båt utenfor kysten av Somalia.

Under bordingen, som ble gjort fra et lite spesialfartøy i høy sjø, falt en av soldatene over bord. En annen soldat hoppet i sjøen for å forsøke å hjelpe ham. Begge er savnet etter hendelsen.

Mannskapet om bord på dhow-en hadde ikke papirer og ble tatt i forvaring, melder nyhetsbyrået AP. Våpnene om bord skal ha blitt konfiskert og fartøyet senket.