Lørdag velger Taiwan ny nasjonalforsamling og president. Kampen om velgerne er hard, og regjeringspartiet DPP og det største opposisjonspartiet KMT har helt ulik retorikk når det gjelder Kina.

– Taiwans kommende valg får internasjonal oppmerksomhet, og Kinas stadige innblanding stjeler fokuset. Ærlig talt, Kina bør slutte å blande seg inn i andre lands valg og holde sine egne, skriver Taiwans utenriksminister Joseph Wu på X/Twitter torsdag.

KMT, som hadde regjeringsmakten på Taiwan før DPP overtok i 2016, advarer på sin side mot at DPPs presidentkandidat Lai Ching-te kan forverre Taiwans forhold til Kina hvis han vinner valget. Partiets visepresidentkandidat Jaw Shaw-kong mener at Lai er mer høylytt enn partifellen og nåværende president Tsai Ing-wen.

– Tsai Ing-wen er mer nedtonet, hun skriker ikke at hun er for Taiwans uavhengighet hver eneste dag, og at situasjonen i Taiwanstredet allerede er så spent. Hvis Lai Ching-te vinner, tror dere at situasjonen i stredet blir bedre enn den er nå? sa Jaw til utenlandsk presse torsdag.

Kina regner Taiwan som kinesisk territorium og har truet med å bruke militærmakt for å tvinge fram en «gjenforening» hvis myndighetene i Taipei erklærer formell uavhengighet.

Kinas offisielle Taiwan-kontor kom torsdag med en uttalelse der de fordømmer Lai som en «gjenstridig» mann, som jobber for uavhengighet.