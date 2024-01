– Jeg har signert en presidentordre som erklærer en intern væpnet konflikt. Jeg har beordret de væpnede styrkene til å utføre militære operasjoner for å nøytralisere disse gruppene, skriver Noboa i sosiale medier, og refererer til voldelige gjengmedlemmer.

Erklæringen fra Noboa kommer et døgn etter at han innførte unntakstilstand i landet. Tirsdagen har vært preget av kidnappinger og eksplosjoner utført av gjengmedlemmer som hevn for unntakstilstanden, og tirsdag kveld tok væpnede personer seg inn i et TV-studio som sendte direkte og tok flere gisler.