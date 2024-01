– Min nyttårstale i kveld blir en helt annen enn jeg opprinnelig hadde tenkt. Jeg ville fortalt om regjeringens kommende eldrereform. En reform som handler om pleie og omsorg, innledet Mette Frederiksen fra statsministerboligen utenfor København.

– Men alt det må jeg fortelle om senere, sa Frederiksen videre.

– I går var det som om tiden sto stille. Noen tenkte kanskje: «Hørte jeg riktig? Sa dronningen virkelig det?». Nå starter vi et nytt kapittel for Danmark. Vi vil savne dronning Margrethe, som vi setter sånn pris på. Men at kongehuset som institusjon lever videre, er i stor grad mennesket Margrethes fortjeneste, sa hun.

Hun la til at hun er sikker på at kronprins Frederik blir en god og sterk konge for Danmark.

Frederiksen viet også plass i nyttårstalen til krigene i Ukraina og Midtøsten.