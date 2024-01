Bakgrunnen for denne rettsprosessen er tiltalen der Trump anklages for forsøk på å omgjøre valgresultatet i USA i 2020.

Trump hevder saken må avvises siden tidligere presidenter ikke kan rettsforfølges for handlinger knyttet til utførelsen av sine offisielle oppgaver.

Påstanden er allerede blitt avvist av én domstol. I forrige måned avviste høyesterett å behandle spørsmålet i denne omgang, og saken ble dermed sendt tilbake til en ankedomstol i Washington.

På sitt nettsted Truth Social skriver Trump at han vil være til stede under et rettsmøte i ankedomstolen tirsdag.