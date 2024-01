Svarte kvinner og kvinner fra underprivilegerte områder i Storbritannia har fortsatt høyest risiko for å dø under svangerskapet, ifølge tallene fra MBRRACE-UK, en organisasjon som overvåker mødredødelighet, dødfødsler og spedbarnsdødsfall.

Folkevalgte varslet i fjor at selv om Storbritannia har blant de laveste mødredødsfallene i verden, er det fremdeles store og vedvarende forskjeller blant britiske kvinner basert på deres etnisitet.

Den nye studien kommer etter en rekke skandaler ved fødeavdelinger i det britiske helsevesenet NHS. En granskning av Shrewsbury og Telford Hospital Trust i Vest-England i 2022, viste at feil ved fødeavdelingen hadde bidratt til at 201 babyer og ni mødre døde i løpet av en 20-årsperiode.

– Må ta grep

Marian Knight i MBRRACE sier at den britiske barselomsorgen er under stort press, og at den økende mødredødeligheten vekker ytterligere bekymring.

– Å sikre svangerskapsomsorg, så vel som å ta grep for å jobbe mot et mer inkluderende og tilrettelagt tilbud, må prioriteres nå mer enn noen gang, sier hun.

Ifølge MBRRACE var det 13,41 dødsfall per 100.000 svangerskap i Storbritannia mellom 2020 og 2022. Uten dødsfall relatert til covid-19, den nest vanligste årsaken, var mødredødeligheten i perioden 11,54 per 100.000.

Det er opp fra 8,79 per 100.000 svangerskap i 2017-2019, og det høyeste tallet siden 2003–2005.

Høyere risiko

Den vanligste dødsårsaken var trombose og tromboemboli, eller blodpropp i årene. Hjertesykdom og dødsfall relatert til dårlig psykisk helse var også vanlige årsaker.

Mødredødeligheten blant svarte kvinner gikk noe ned sammenlignet med 2019-2021, men svarte kvinner har fortsatt tre ganger større sannsynlighet for å dø under svangerskapet enn hvite kvinner.

Kvinner med asiatisk bakgrunn hadde dobbelt så stor risiko for å dø enn hvite kvinner, mens kvinner som bor i de mest underprivilegerte områdene har dobbelt så stor risiko for å dø sammenlignet med kvinner i de mest privilegerte områdene.

En talsperson for NHS sier de anerkjenner at mer må gjøres for å sikre et godt barseltilbud til kvinner i Storbritannia. Han sier at myndighetene har økt støtten til barselomsorgen til 186 millioner pund årlig, tilsvarende i underkant av 2,5 milliarder kroner.