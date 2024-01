– Krigen har skiftet til en ny fase, sier IDFs talsmann Daniel Hagari i et intervju med New York Times mandag. Han sier også at dette innebærer færre bakkestyrker og luftangrep.

Men hvorvidt den nye fasen vil være mindre farlig for Gazas sivilbefolkning, er uklart. Dødstallet i det palestinske området passerte mandag 23.000, ifølge helsemyndighetene. Nær 250 er drept og 500 såret i løpet av det siste døgnet.

USA har presset på for at Israel må dempe krigføringen slik at den koster færre sivile liv, men så langt er det lite som tyder på at Israel har latt seg overtale av amerikanerne. Utenriksminister Antony Blinken er på en ny rundtur i Midtøsten og ankommer etter planen Israel mandag.