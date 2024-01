Rettssaken er ventet å vare en måned, mens dommen trolig faller i mars. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han livsvarig fengsel.

Sonko var Gambias innenriksminister fra 2006 til 2016, mens diktatoren Yahya Jammeh satt ved makten. Han styrte det vestafrikanske landet med jernhånd, men flyktet fra landet i 2017 etter at han tapte valget.

Sonko har sittet varetektsfengslet siden han søkte om asyl i Sveits i januar 2017, og etterforskningen har vart i over seks år. Han anklages for å ha deltatt i undertrykkelsen av opposisjonen og står tiltalt for både drap, tortur og voldtekt. Ni av tiltalepunktene dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten.

Det er organisasjonen Trial International som har gått til sak mot Sonko på vegne av ti fornærmede. Noen av dem var til stede da rettssaken ble innledet i byen Bellinzona sør i Sveits mandag.

Rettssaken kan føres i Sveits som følge av prinsippet om såkalt universell jurisdiksjon. Det betyr at saken kan føres i hvilket som helst land såframt det dreier seg om forbrytelser mot menneskeheten, folkemord eller krigsforbrytelser.