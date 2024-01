Forsvarsministeren er innlagt på sykehus i Maryland etter å ha fått diagnosen prostatakreft i desember i fjor. Han har gjennomgått en mindre kreftoperasjon og også blitt behandlet for urinveisinfeksjon.

Det vakte oppsikt da det ble kjent at president Joe Biden ikke fikk vite om kreftdiagnosen før tirsdag denne uken. Selve sykehusinnleggelsen ble dessuten ikke offentlig kjent før flere dager etter at Austin på nyåret ble innlagt med komplikasjoner fra kreftoperasjonen.

Onsdag opplyser forsvarsdepartementet Pentagon at Austins tilstand er god, men at det ikke er bestemt noe tidspunkt for når han skal utskrives.