Utbetalingen, som tilsvarer 49 milliarder kroner – innebærer at Argentina nå har fått 40,6 milliarder dollar fra en pakke på totalt 44 milliarder. Målet er å støtte opp om «den kraftige innsatsen for å gjenopprette makroøkonomisk stabilitet» som regjeringen til Javier Milei er i gang med, skriver fondet i en uttalelse.

IMF-direktør Kristalina Georgieva lovpriser Milei-regjeringens «dristige handlinger» for å gjenopprette stabiliteten og ta tak i langvarige veksthindringer.

Libertarianeren Milei, som beskriver seg selv som en «anarko-kapitalist» kom til makten i desember. Han har lovet å kutte offentlige utgifter og få slutt på tiår med økonomisk krise. Etter lang tids vanstyre lever 40 prosent av befolkningen i fattigdom, og prisveksten har vært oppe i over 200 prosent i året.

Kort tid etter at han flyttet inn i presidentpalasset, halverte han verdien på valutaen, kuttet statlige subsidier på transport og drivstoff, halverte antall departementet og fjernet hundrevis av regler for å avregulere landets økonomi. På hjemmebane har reformene hans blitt møtt av masseprotester, og mange frykter at de ville komme enda dårligere ut av omleggingen.