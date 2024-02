De to møttes i Washington fredag. Med Scholz ved sin side i det ovale kontor betegnet Biden det som en «nær kriminell forsømmelse» om ikke Kongressen vedtar en støttepakke til Ukraina.

Samtidig takket han Scholz for lederskapet han har vist for å sikre militærstøtte til myndighetene i Kyiv, noe som også er et av målene med USA-turen hans. Scholz har blant annet blant annet møtte senatorer fra begge partier.

Scholz trekker fram at de tyske bidragene til Ukraina har hjulpet landet å hindre den russiske invasjonen.

– Nå må det samme skje i resten av verden og i USA, sier Scholz, som understreker at Russlands president Vladimir Putin setter sin lit til at støtten til Ukraina blir borte.

Flere forsøk på å få flertall for en pakke som blant annet inneholder hjelp til Ukraina har den siste tiden strandet i det politisk systemet i USA.