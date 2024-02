Jennifer Crumbley (45) og mannen James (47) kjøpte et skytevåpen til sønnen noen dager før skuddene falt på Oxford High School 30. november 2021. Juryen kjente henne skyldig på alle tiltalepunkter, som omfattet uaktsomt drap.

Saken er den første i sitt slag, ifølge det amerikanske nyhetsbyrået AP. Påtalemyndigheten mener moren, i tråd med delstatens lover, hadde plikt til å hindre sin da 15 år gamle sønn i å skade andre. Hun beskyldes for ikke å ha sikret våpenet og ammunisjonen godt nok hjemme, og for ikke å ha sørget for at sønnen fikk hjelp med sine psykiske problemer.

Straffeutmålingen i saken er ikke klar ennå. Faren James Crumbley stilles for retten for uaktsomt drap i en egen sak i mars.