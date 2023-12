Valget søndag var preget av at Kina har innførte nye retningslinjer som skulle sikre at «patrioter» styrer byen. I praksis har de nye reglene ført til at det ikke er noen demokratiforkjempere blant kandidatene i søndagens valg til lokalstyrer.

Valget varte til midnatt natt til mandag, etter at en feil i systemet som brukes for å sjekke velgernes stemmerett, førte til en utvidelse på halvannen time.

Mandag morgen viste myndighetenes nettsider at valgdeltakelsen ble 27,54 prosent, noe som betyr at snaut 1,2 millioner av de 4,3 millioner registrerte velgerne brukte stemmeretten.

Det var på forhånd ventet langt lavere oppslutning enn ved forrige valg. Det ble holdt i 2019, da det toppet seg med demonstrasjoner mot myndighetene. Motstanden den gangen var den mest omfattende siden Kina tok over Hongkong fra Storbritannia i 1997.

Valgdeltakelsen var da hele 71 prosent. Kina lovet ved overleveringen at den delvis selvstyrte regionen skulle få beholde sine vestlige friheter i 50 år i en ordning kjent som «ett land, to systemer». Det løftet oppleves som stadig mindre verdt etter at myndighetene i Beijing innførte en ny nasjonal sikkerhetslov.