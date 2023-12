Blant dem som har kontaktet Orban i forkant av EU-toppmøtet torsdag og fredag, er Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

– Jeg hadde en god samtale med Ungarns statsminister Viktor Orban i går. Understreket behovet for å stå sammen i disse utfordrende tider. Ukraina hører til i den europeiske familien, skriver Frederiksen på X/Twitter onsdag, ifølge Ritzau.

Vetorett

Orban har i ukevis holdt fast ved at han, som den eneste av EUs 27 ledere, vil si nei til å åpne for medlemskapsforhandlinger med Ukraina.

Ettersom vedtaket krever enstemmighet, har Ungarn i praksis vetorett.

Også EU-president Charles Michel og Frankrikes president Emmanuel Macron har lagt tungt press på Orban.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, som mandag var i Brussel, mener det vil være katastrofalt for Ukraina om håpet om en framtid i EU blir satt på pause etter nesten to års krig mot Russland.

Orban: – Absurd

Men Orban står på sitt. I en tale til den ungarske nasjonalforsamlingen onsdag slo han igjen fast at å åpne døra for Ukraina nå verken er i Ungarns eller EUs interesse, ifølge Reuters.

– Hvis man ser på tallene, de økonomiske analysene og tar på alvor at forhandlinger med Ukraina faktisk kan ende opp med medlemskap – og ikke bare er en politisk gest, da må vi si at denne tanken for øyeblikket er absurd, latterlig og useriøs, sa Orban.

I potten ligger også medlemskapsforhandlinger med Moldova og Bosnia-Hercegovina. Det er foreløpig uklart om et nei til Ukraina også vil bety nei til disse to landene.

Nei til penger

Orban sier også blankt nei til EU-kommisjonens forslag om å utvide EUs langtidsbudsjett for å gi Ukraina 50 milliarder euro, rundt 590 milliarder kroner.

Også et vedtak om dette krever enstemmighet på toppmøtet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen understreket i en uttalelse onsdag hvor viktig det er at EU bevilger midlene – som Ukraina sårt trenger for å holde seg flytende.

– Mens krigen trekker ut, må vi vise hva det innebærer å støtte Ukraina så lenge det trengs, framholdt von der Leyen.