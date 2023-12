Domstolen i hovedstaden Washington fastslo at Trump handlet som presidentkandidat da han oppfordret tilhengerne sine til å marsjere mot nasjonalforsamlingen. Amerikanske presidenter har bare immunitet mot søksmål når de utfører offisielle handlinger.

Kjennelsen åpner for at Trump må svare for seg i søksmål der politifolk og politikere vil holde ham ansvarlig for volden tilhengerne hans utøvde under opptøyene. Angrepet på Kongressen 6. januar 2021 var et forsøk på å sette til side resultatet av valget to måneder tidligere, der Trump tapte for Joe Biden.

Trump ligger for tiden best an i nominasjonskampen for å bli republikanernes presidentkandidat og utfordre Biden i valget i november neste år.