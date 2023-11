Vitner forteller til Reuters at de hørte eksplosjoner langs grensen sør i Libanon.

Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen har de siste ukene skutt mot hverandre over grensen en rekke ganger siden starten på krigen mellom Israel og Hamas for snaut to måneder siden.

En talsperson for FN-styrken UNIFIL i Libanon sier en oppskyting fra Libanon i retning Israel ble registrert, fulgt av israelsk gjengjeldelse. En talsperson for UNIFIL sier det var granatnedslag ved landsbyen Marwahin nær en av styrkens baser i Sør-Libanon ved 17-tiden. Basen fikk ingen skader.

Det israelske militæret (IDF) har foreløpig ikke svart på en forespørsel om en kommentarer.