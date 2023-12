Høyesterett sa ja til å behandle Biden-administrasjonens anke av en kjennelse i en ankedomstol i New Orleans som legger begrensninger på hvordan legemiddelet mifepriston kan bli levert og distribuert.

Den kjennelsen forbyr at det gis resept på pillen via legekonsultasjon via nett og også å sende den via post.

Kjennelsen er satt på vent mens høyesterett behandler saken. Også en anke fra produsenten Danco Laboratories skal behandles av domstolen.

Godkjent i 2000

Mifepriston tas sammen med et annet legemiddel kalt misoprostol for å utføre medisinsk abort hjemme. De blir brukt i mer enn halvparten av alle aborter i USA. USAs mat- og legemiddeletat FDA ga godkjennelse til mifepriston i 2000 og mener at pillen er både trygg og effektiv.

En gruppe abortmotstandere gikk til søksmål mot FDA i 2022.

De hevder at organets godkjenning var ulovlig og at FDA har fjernet tiltak som gjør bruk av det de omtaler som et farlig stoff, tryggere.

Det er de to samme legemidlene som brukes til medisinsk abort i Norge, ifølge Helsenorges nettsider.

Avgjørelse under valgkampen

En avgjørelse fra domstolen ventes innen slutten av juni, og dermed er det duket for nok en stor abortavgjørelse fra domstolen i et valgår i USA. Abortrettigheter er en splittende sak i presidentvalgkampen.

Siden høyesterett i fjor slo ned den føderale retten til fri abort, har minst 14 delstater innført forbud, mens mange andre forbyr abort etter et kun få uker av svangerskapet.

Demokratene og president Joe Biden kjemper for kvinners rett til å ta abort, mens tidligere president Donald Trump, som ventes å bli Republikanernes kandidat, utnevnte tre av de seks høyesterettsdommerne som opphevet abortretten i fjor.