Møtet begynner torsdag i Dubai i De forente arabiske emirater. Her skal nesten alle verdens land forhandle om tiltak for å bremse og takle den globale oppvarmingen.

Men veldig mange flere enn forhandlerne har satt kursen mot Dubai. Rundt 140 stats- og regjeringssjefer, tallrike organisasjoner og svært mange journalister vil være til stede. Storbritannias kong Charles skal tale under åpningsseremonien.

Ikke minst skal mange representanter for næringslivet være til stede. Til sammen ventes over 70.000 deltakere, det høyeste antallet noensinne på et klimatoppmøte.

– Rev i hønsehus

Hvem som er vertskap for FNs store klimaforhandlingsmøter, går på omgang mellom ulike deler av verden.

Årets vertsnasjon er storprodusent av olje, som forårsaker store utslipp av klimagassen CO2. Møteleder Sultan Al Jaber er både industriminister og sjef for De forente arabiske emiraters statlige oljeselskap.

– Dette overgår å ha en rev som sjef for et hønsehus, sa Teresa Anderson fra organisasjonen ActionAid da utnevnelsen ble kjent.

Valget av Al Jaber har fått massiv kritikk også av miljøorganisasjoner. Emiratene mener på sin side at Al Jaber kan sikre pragmatiske løsninger der både offentlig og privat sektor inkluderes.

I tillegg til å lede oljegiganten ADNOC, er Al Jaber også sjef for et statlig selskap som satser på fornybar energi.

Avviste anklager

Menneskerettssituasjonen i Emiratene blir også ofte kritisert. Landet har et autoritært styresett, ytringsfriheten er begrenset og homofili forbudt.

Få dager før klimatoppmøtet skulle begynne, kom den britiske kringkasteren BBC med en sak som utløste ny kritikk av Emiratene og Al Jaber.

I løpet av 2023 har Emiratene hatt forberedende møter om Cop 28 med en lang rekke land. BBC viste til lekkede dokumenter som angivelig viste at Emiratene hadde planlagt å diskutere næringssamarbeid knyttet til fossil energi i noen av møtene.

Dette ble avvist av Al Jaber onsdag.

– Disse anklagene er falske, sa han på en pressekonferanse.

Klimamøtesjefen forsikret at han ikke hadde brukt talepunktene i de lekkede dokumentene i sine samtaler med andre land.

– Kan ikke plugge ut

Tidligere har Al Jaber slått fast at det er nødvendig å «fase ned» bruken av fossil energi for å bremse klimaendringene. Samtidig advarer han mot å gjøre dette for raskt.

– Du kan ikke plugge ut verden fra det nåværende eksisterende energisystemet før du bygger det nye energisystemet, sa han til The Guardian i sommer.

En talsperson for Emiratenes statlige oljeselskap har uttalt at landets olje- og gassutvinning har forholdsvis små lokale utslipp – et argument som også brukes av Norge.

På klimatoppmøtet i Dubai stiller Norge med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Olje- og energiminister Terje Aasland er til stede én dag.

Nytt klimasøksmål

Et par dager før møtestart i Dubai begynte Oslo tingrett behandlingen av det nye klimasøksmålet til Greenpeace og Natur og Ungdom.

Organisasjonene mener staten brøt loven da utbygging av fire nye oljefelt i Nordsjøen ble godkjent. Det avviser regjeringen, og miljøorganisasjonene vant ikke fram med sitt forrige klimasøksmål i 2016.

Tross den store norske olje- og gassnæringen mener Norge at verdenssamfunnet bør oppfordre til utfasing av fossil energi. Dette blir et av de største stridstemaene på toppmøtet i Dubai.

Regjeringen ønsker imidlertid at det gjøres unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken. Dette er samme posisjon som EU har inntatt i forhandlingene.