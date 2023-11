Når de kommer til Israel, vil de ble sendt til sykehus der de vil få møte familiemedlemmer som venter på dem, skriver den israelske avisen Haaretz.

Den israelske hæren (IDF) sier en liste med navn på dem som ventes å bli frigjort, vil bli gitt til Israel hver dag rundt klokken 16 lokal tid. Etter det vil IDF sende soldater for å varsle gislenes familiemedlemmer om hvorvidt deres kjære er blant dem som står på listen.

Gislene vil bli overlevert til Israel i nærheten av grensen, og derfra vil de bli fraktet til den israelske militærbasen Hatzerim sør i landet. Fra Hatzerim vil de frigitte gislene bli overført til sykehus. Eldre kvinner vil bli sendt til et annet sykehus enn små barn, og alle de frigitte gislene ventes å forbli under medisinsk tilsyn i minst to dager.