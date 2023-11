– Jeg avviser på det sterkeste alt strafferettslig ansvar. Jeg håper å bevise at jeg aldri hadde kjennskap til bedrageri, at jeg aldri ba om at det ble begått bedrageri, og at jeg aldri tjente på bedrageri, sa Sarkozy da han gikk i vitneboksen fredag.

Sarkozy ble dømt til ett års fengsel i september 2021 fordi han og hans parti UMP brukte nær dobbelt så mye penger som han hadde lov til under hans mislykkede presidentvalgkamp i 2012.

Den tidligere presidenten er mye i retten for tiden. I oktober ble han tiltalt for vitnepåvirkning i en annen sak om valgkampfinansiering, fra hans mer vellykkede valgkamp i 2007.