Den radikale loven som tok sikte på å forby salg av tobakk til alle som er født etter 2008, ble utarbeidet av regjeringen til Jacinda Ardern.

Etter at han ble tatt i ed mandag, bekreftet statsminister Christopher Luxon at den planlagte loven blir lagt på is før den trer i kraft. Han viste til faren for en blomstrende svartebørs som begrunnelse.

Luxon innrømmer at skatteinngangen også blir betydelig større ved at tobakk fortsatt selges, men bedyrer at det ikke er hovedmotivet for å stanse loven.

Den forrige regjeringens lov fikk skryt av helseeksperter, og et nesten identisk forslag er lagt fram i Storbritannia. Antirøykegruppa Health Coalition Aotearoa kaller Luxons beslutning en fornærmelse mot landet.

Som det er, røyker i dag bare 8 prosent av New Zealands befolkning, men den forrige regjeringen så for seg at landet kunne bli fullstendig røykfritt.

I tillegg til at ingen født etter 2008 skulle få lov å kjøpe tobakk, skulle loven redusere antall lovlige salgssteder for tobakk fra 6000 til bare 600.