Den lokale kringkasteren Geo melder at brannen brøt ut tidlig lørdag ved kjøpesenteret RJ, og at brannvesenet hadde reddet ut rundt 50 personer fra bygningen, men at flere personer fortsatt var i inne på kjøpesenteret.

Karachi-ordfører Murtaza Wahab Siddiqui bekrefter i et innlegg i sosiale medier at minst ni døde personer var blitt fraktet til lokale sykehus etter brannen.

– Leteaksjonen fortsetter, legger han til.

Brannårsaken er ikke kjent. Geo melder at flere personer som fikk skader i brannen også ble behandlet på sykehus.