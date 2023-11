Det føderale budsjettet som ble vedtatt onsdag, innebærer en økning i statens utgifter på 25 prosent for perioden 2024–2026.

Etter å ha blitt enstemmig vedtatt i føderasjonsrådet – overhuset i den russiske nasjonalforsamlingen – sendes budsjettet nå videre til president Vladimir Putin for formell godkjenning.

Budsjettet for de neste tre årene er utformet spesielt for å finansiere militæret og dempe virkningen av «17.500 sanksjoner mot Russland», sa dumaens leder Vjatsjeslav Volodin da det russiske underhuset stemte for budsjettet forrige uke.

For første gang i moderne russisk historie antas forsvarsutgiftene å gå forbi sosiale kostnader neste år. Det skjer samtidig som Kreml er ivrig etter å sikre støtte for Putin i forkant av presidentvalget i mars neste år.

Rekordlav arbeidsledighet, økte lønninger og målrettet sosiale tiltak kan hjelpe regjeringen å håndtere virkningene av dreiningen mot en krigsøkonomi, men kan bli et problem på lang sikt, sier analytikere.

– Budsjettet handler om å få orden på krigen i Ukraina og alltid være forberedt på en militær konfrontasjon med Vesten. Det innebærer en fullstendig remilitarisering av det russiske samfunnet, sier Richard Connolly. Han er ekspert på Russlands forsvar og økonomi ved Royal United Services Institute i London.